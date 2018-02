Annonces sur internet : Six jeunes hommes déférés au parquet pour prostitution illégale Ça se passe à Dakar et ce n'est pas de la fiction. Des jeunes hommes de 24 ans à 39 ans offraient leurs services sexuels à des dames fortunées qui les sollicitaient via un site pornographique. Ils attiraient leurs clientes en diffusant des annonces dignes des demandes d'emploi qui pullulent sur les plateformes spécialisées.



Le mode opératoire est rôdé. Il suffit de présenter ses avantages (physico-sexuels) concurrentiels, trouver une formule qui détonne et balancer son numéro de téléphone, et le tour est joué.



Accrochées par ces messages aguicheurs, en quête de sensations fortes avec de jeunes gens athlétiques, des dames fortunées contactent les annonceurs. Dès que les parties s'accordent sur le nombre de coups et le tarif correspondant, rendez-vous est pris dans un hôtel ou une auberge de la place.



"J'ai une grosse q…"

M. M. Ndiaye a fait un tabac avec ceci : "Salut, je suis un jeune homme bien musclé, qui sait bien faire l'amour. Je maîtrise les points faibles des femmes, j'ai une grosse q…" Une certaine Mya a succombé.



Visiblement fidèle cliente dudit site, et des prestations de ses annonceurs, la même Mya (du moins celle qui répond à ces trois lettres) a eu une aventure similaire avec S. Diop et avec A. Coly. Ce dernier a la particularité de proposer du sur-mesure : 15 mille pour un coup, 30 mille pour deux coups et 50 mille pour un triplé.



En plus de ce trio de jeunes prostitués, trois autres garçons se sont adonnés aux mêmes rapports tarifés. Il s'agit de A. Sow, M. M. Diakhite et P. N. Seck.



Selon L'Observateur, qui a révélé l'affaire dans son édition de ce samedi, les six jeunes hommes ont été arrêtés par la Sûreté urbaine au terme d'une enquête minutieusement menée. Poursuivis pour non inscription au fichier sanitaire, diffusion d'images à caractère pornographique et incitation à la débauche, ils ont été déférés au parquet hier, vendredi 16 février.













