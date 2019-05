Annulation de l’octroi du marché de l'eau à Suez : Serigne Mbaye Thiam dément Serigne Mbaye Thiam a démenti a démenti l'information selon laquelle l'Autorité de régulation des marchés publics (Armp) aurait annulé la procédure de passation du marché de l'eau accordé à la multinationale française Suez.

« Je ne suis pas au courant de cette décision de l'Armp. Je n'y crois pas. Moi, en tant qu'autorité, je ne me prononce que sur un courrier officiel que je reçois de l'Armp », a, en effet, déclaré le ministre de l’Eau et de l’Assainissement dans Enquête. « Jusqu'à ce jour, nous n'avons reçu aucun courrier dans ce sens qui déboute la commission des marchés. Je préfère parler plutôt de suspension que d'annulation ». a-t-il ajouté.

