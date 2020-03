Annulation des manifestations religieuses à cause du coronavirus : Touba reste à l’écoute des autorités Alors la propagation du coronavirus s’est accélérée ces dernières 24 heures, aucune décision n’a encore été prise concernant l’annulation ou le maintien des manifestations religieuses, dont la proche est celle du Kazou Rajab, prévu le 22 mars prochain à Touba. Ce, alors que la ville sainte est actuellement la localité du Sénégal la plus touchée par le Civid-19. Dans une déclaration faite, hier, dans la soirée, le porte-parole du khalife des mourides, Serigne Bass Abdou Khadre, a, toutefois, déclaré que Touba reste à l’écoute des autorités étatiques quant à l’annulation ou le maintien de ces manifestations. « Nous sommes à l’écoute des autorités. C’est à eux que reviennent cette décision et nous nous y conformerons », a-t-il notamment déclaré, dans des propos relayés par la Rfm.

