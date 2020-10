Annulation du téléthon de la Sen Tv: Barthélemy Dias parle de scandale suite à une menace de couper leur signal Suite à l’annulation du téléthon de la Sen Tv pour venir en aide aux familles expulsées de Terme Sud, le maire de Mermoz / Sacré-coeur, Barthélemy Dias, est monté au créneau pour parler de "scandale face à une œuvre sociale".

D’après le quotidien « Tribune », venu procéder à l'inauguration du complexe sportif de Baobabs, Barthélemy Dias a saisi l'occasion pour fustiger la décision du Conseil national de régulation de l'audiovisuel.



Ce dernier a manifesté son désir de couper, une fois de plus, le signal à la Sen Tv, première chaîne de télé urbaine – "Télé askan wi" -, si toutefois le téléthon envisagé pour venir en aide aux habitants expulsés du quartier Terme Sud de Ouakam, se réalisait par la chaîne de Dmedia, selon le journal.



Ainsi, le maire de Mermoz/Sacré-Coeur s'est montré indigné, avant de parler de scandale. « C'est tout simplement scandaleux qu'un pouvoir en place s'organise pour priver un organe de presse, de faire une œuvre sociale pour ces familles », a déploré le maire de Mermoz / Sacré-Coeur.



Et c’est une déclaration faite en présence d'hôtes de marque à savoir Khalifa Ababacar Sall, ancien maire de Dakar et de Soham Wardini, l'actuelle maire de la ville de Dakar.



Le Maire de Mermoz, Barthélémy Dias, a exprimé ses vifs regrets face à cette décision de couper le signal de la Sen Tv, concernant le téléthon qui devrait être organisé au profit des familles militaires déguerpies de Terme-Sud. Toutefois, Barthélémy se dit prêt à tout, pour venir en aide à ces compatriotes qui ont servi avec dignité leur pays.



