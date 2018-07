Anok Yai : La bombe soudanaise de 20 ans nommé égérie Estée Lauder

Grande nouvelle pour le monde de la beauté ! L'enseigne américaine Estée Lauder vient d'annoncer la nomination de la belle Anok Yai au poste d'égérie internationale via un communiqué officiel : "Nous sommes ravis d'accueillir Anok dans la marque Estée Lauder. Estée Lauder a toujours choisi des femmes qui représentent notre vision de la beauté globale. En accueillant Anok, nous enrichissons la diversité de nos égéries actuelles et nous poursuivons l'héritage de la marque qui célèbre les femmes issues de différents milieux, ethnies et âges."

esteelauder As the newest member of our #EsteeModel family, @anokyai has already fallen for our cult-favorite #foundation, #DoubleWear (she’s shade 8N1 Espresso). We can’t wait to share more of her #DoubleConfidence over the coming months! ✨ Makeup by #EsteeArtist @victorhenao #DoubleWearOrNothing

Du haut de ses 20 ans, Anok Yai a été propulsée sous les feux des projecteurs en février 2018 car elle a été à l'origine d'un moment historique. Les médias du monde entier avaient en effet souligné le fait qu'Anok a été le 22 février 2018, le premier mannequin noir à "ouvrir" le défilé Prada... depuis Naomi Campbell 20 ans auparavant.