Ansd: Les prix à l’exportation ont crû de 2,6% au mois de juillet L’Agence nationale de la statistique et de la démographie indique que les prix des produits exportés ont enregistré une hausse de 2, 6 % en juillet, comparativement à ceux du mois précédent.

Rédigé par leral.net le Mardi 20 Septembre 2022 à 23:20 | | 0 commentaire(s)|

‘’Au mois de juillet 2022, les prix des produits à l’exportation ont augmenté de 2,6%, par rapport au mois précédent’’, a notamment annoncé l’ANSD dans une note consacrée à l’évolution de l’indice mensuel des prix du commerce extérieur.



Cette augmentation des prix est liée à l’appréciation des prix des produits minéraux (3,1 %), des produits des industries chimiques (0,8 %) et des métaux communs et ouvrages (0,1 %), relève le document parvenu à l’APS.



L’ANSD fait toutefois savoir que le repli des prix des animaux vivants et produits du règne animal (-0,6 %) et de ceux des perles fines, pierres ou similaires, métaux précieux et ouvrages en ces matières (-0,5 %) avaient limité cette tendance.



Rapportés au mois de juillet 2021, les prix des produits à l’exportation se sont renchéris de 21,6%, alors que sur les sept premiers mois de 2022, ils avaient progressé de 20, % en comparaison de leurs niveaux de la même période de 2021, indique le rapport.



L’ANSD signale que les prix à l’exportation des produits sous-jacents avaient ont progressé de 3,1% tandis que ceux des produits volatils s’étaient repliés de 3,7%. ‘’Par rapport au mois de juillet 2021, les prix des produits sous-jacents se sont relevés de 24,6% alors que ceux des produits volatils se sont contractés de 5,7%’’, mentionne la source.



Elle fait observer que sur les sept premiers mois de 2022, les prix des produits sous-jacents et ceux des produits volatils avaient évolué respectivement de 21,3% et 7,1%, relativement à ceux de la même période de 2021.





.







Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook