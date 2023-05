Ansoumana Sané, nouveau DG de l’ARM: Un homme attaché aux valeurs républicaines aux commandes Ansoumana Sané, nouveau directeur général de l’ARM, élu maire de Sindian depuis le 23 janvier 2022, est un pur produit de l'école publique sénégalaise. Il est attaché aux valeurs républicaines et a une formation solide en droit qui lui a ouvert les portes du monde professionnel et politique.

Après avoir obtenu son baccalauréat série L2 en 2005/2006 au Lycée Ahoune Sané de Bignona, il a poursuivi ses études à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. En 2008-2009, il a obtenu une licence complète en droit privé, puis une maîtrise en droit privé, option judiciaire en 2009-2010, et son mémoire portait sur "l'étude jurisprudentielle sur l'application de la loi de 2004 sur la traite des enfants".



De 2010 à 2012, il a travaillé en tant que conseiller juridique au Cabinet d'Étude de Maître Jacques Baudin, avocat à la cour. Là-bas, il a exécuté diverses tâches liées à l'assistance de l'avocat, la prise en charge des questions pénales, la rédaction des requêtes et mémoires en réplique, ainsi que la préparation des plaidoiries d'audience.



Il a ensuite travaillé de 2012 à 2015 en tant que conseiller juridique au Ministère de la Justice (Commission Nationale OHADA). Il a participé au comité de révision du Code des Investissements et a assisté le coordonnateur national dans le suivi des réformes, notamment l'Acte Uniforme sur les Sociétés, Coopératives et GIE. Il a également occupé le poste de rapporteur.



Il a également été conseiller juridique et chef de cabinet du Secrétaire d'État chargé de l'Accompagnement et de la Mutualisation des Organisations Paysannes, lui apportant son assistance sur le plan managérial, lors de la rédaction des rapports de missions et des comptes rendus de réunions de coordination du cabinet. Il a conseillé et suivi les dossiers politiques du Secrétaire d'État de 2015 à 2017.



Ansoumana Sané a occupé le poste de conseiller technique numéro 2 chargé des questions juridiques auprès du ministre délégué en charge de l'Accompagnement et de la Mutualisation des Organisations Paysannes de 2017 à mai 2019. Dans le cadre de ses fonctions, il a suivi l'agenda législatif et réglementaire du cabinet, notamment en participant au comité de rédaction de la loi sur les Chambres d'Agriculture du Sénégal et en contribuant à la rédaction de la loi d'orientation Agro sylvo Pastorale.



Entre mai 2019 et février 2021, il a occupé le poste de coordonnateur de la Cellule des Affaires Juridiques au Ministère de la Jeunesse et a exercé en qualité de conseiller juridique PRODAC. Durant cette période, il a participé à la planification et la mise en œuvre de l'agenda législatif et réglementaire de l'institution.



En 2021, Ansoumana Sane a été nommé Secrétaire général de Limak-Aibd-Summa (LAS), où il a contribué à renforcer la gestion de cette société aéroportuaire avant d'être nommé deux ans plus tard, en mai 2023, au poste de directeur général de l'Agence de Régulation des Marchés (ARM), un secteur stratégique pour l'économie du pays. Cette nomination témoigne de sa capacité à relever les défis.



« Aujourd'hui, alors que la sphère mondiale est secouée par des crises permanentes et une conflictualité croissante, et que les entités nationales subissent le choc de ces crises, il est plus que jamais nécessaire d'analyser, de maîtriser, d'encadrer et d'orienter les marchés », a-t-il déclaré lors de la cérémonie de passation de service avec le directeur sortant, Amadou Abdoul Sy.



En tout cas, le maire de Sindian, surnommé le Baobab du Fogny, affiche une volonté totale de faire de l'ARM une agence de référence, s’engageant à mettre en œuvre efficacement “les prescriptions du président de la République, Macky Sall, qui inspire et oriente ses actions quotidiennes”.



