Anta Sarr Diacko réagit : « je ne regrette absolument rien » La désormais ancienne Déléguée générale à la Protection sociale et à la Solidarité nationale, Anta Sarr Diacko, limogée de son poste, mercredi dernier par le chef de l’Etat Macky Sall, a réagi à ce limogeage.

Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Décembre 2019 à 12:41 | | 0 commentaire(s)|

« Je ne regrette absolument rien. Nous sommes plus de 5 millions de femmes au Sénégal, le président de la République m’a fait l’honneur de me nommer à ce poste. Avant cela, il m’avait nommée ministre. Je le remercie pour cette confiance et lui souhaite d’atteindre tous ses objectifs notamment dans le cadre du Plan Sénégal émergent », a-t-elle déclaré sur la RFM.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos