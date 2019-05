Anticipées de Philosophie 2019: 2 cas de fraude enregistrés au lycée Sergent Malamine Camara

L'épreuve anticipée de philosophie s’est déroulé ce mercredi 29 mai à l'échelle nationale.

Au centre du lycée Sergent Malamine Camara de Dakar, toutes les dispositions relatives à la sécurité ont été prises pour que tout se passe bien. Deux jurys y sont regroupés.



Et pourtant, le chef de centre a déclaré deux cas de fraude. Les candidats ont été surpris avec leurs portables, selon les informations de Dakaractu.



A la sortie des salles d'examen, les candidats affichaient leur optimisme et ont jugé abordables les sujets proposés...

