Antoine Diome : « Aucun répit ne sera laissé aux malfaiteurs »

La série de meurtres survenus au cours du week-end, a sorti le ministre de l’Intérieur de ses gonds. Antoine Félix Diome, qui visitait hier le site de l’incendie qui s’est déclaré au niveau de l’ancienne piste et ayant fait une victime, a piqué une grosse colère contre la montée de l’insécurité, dont les dernières manifestations en date sont les meurtres de la dame Fatou Kiné Gaye à Pikine, du jeune Khabane Dieng à Diamaguène et de Papy Niang à Ouakam. Tous survenus ce week-end. Sans oublier les cas d’agressions à Sacré-Cœur et dans certains coins de la capitale.



D'aprés "Le Témoin", le ministre de l’intérieur Antoine Félix Diome a regretté ces cas douloureux de meurtres. Il s’est voulu clair et ferme dans sa déclaration, en s’adressant à ces malfaiteurs qui persistent dans leurs actes ignobles. « Je le dis ici, de façon très ferme, aucun répit ne sera laissé aux malfaiteurs. Il faut que ces gens comprennent que les braves populations qui vivent à la sueur de leur front, auront l’assistance, le soutien et toute la protection de l’État. Je me veux vraiment clair sur ce sujet », a indiqué Antoine Félix Diome, qui avait le gouverneur de Dakar à ses côtés.



Dans ce contexte d’insécurité permanente, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique a annoncé qu’au-delà du numéro traditionnel de la gendarmerie qui est le 800 00 20 20, les citoyens sénégalais auront désormais à leur disposition un nouveau numéro plus facile à retenir, le 123. « J’invite toutes les populations de la région de Dakar et des autres régions du pays, qu’à chaque fois que quelque chose qui nécessite un secours est présente, elles appellent sur ce nouveau numéro rapidement, pour que l’assistance leur soit apportée », a indiqué le ministre, qui s’est voulu rassurant quant à la poursuite des opérations de sécurisation qui ont été entamées ce week-end.