Anxiété sur la disparition de Diary Sow: Témoignage et plaidoyer émouvants de la journaliste Astou Dione Journaliste à la 2 STv, Astou Dione était aussi l’invitée de Leral Tv. L'un des points saillants de cet entretien est un fait marquant de la semaine : la brillante élève Diary Sow, en France, perdue de vue depuis bientôt 10 jours. Soucieuse du calvaire que vivent ses parents et ses proches, la journaliste Astou Dione a apporté des témoignages émouvants.

Rédigé par leral.net le Mardi 12 Janvier 2021 à 16:22 | | 0 commentaire(s)|

Astou Dione a aussi porté le plaidoyer pour que personne ne laisse à la traîne cette affaire qui touche tout un pays, tout un peuple.



Car porteuse d’espoir, fierté d’un pays, Diary Sow est un symbole pour la jeunesse. Or, devant des disparitions de Sénégalais à l’étranger et autres actes ignobles, il y a eu trop de faiblesses dans le suivi des dossiers…

Entretien.



