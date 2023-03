Apaisement du climat social dans les universités : Les vacataires de l’UASZ seront payés à la fin de ce mois

‘’Effectivement, nous avons accusé un retard de paiement. Cela est surtout dû à une tension de trésorerie. Tout est en phase d’être réglé. Il fallait nous assurer que tout est correct. Aujourd’hui, tous les dossiers sont à l’agence comptable. Les enseignants seront payés à la fin de ce mois de mars’’, a-t-il promis.



Mardi dernier, un collectif d’enseignants vacataires de l’UASZ a décrété une grève illimitée en guise de protestation contre le non-paiement de leurs salaires pendant deux semestres.



‘’Depuis quelques années, nous travaillons dans des conditions très difficiles, non acceptables même. Chaque année, nous sommes dans l’obligation d’aller en grève pour être payés’’, a déploré la porte-parole des enseignants vacataires de l’UASZ, Gertrude Ehemba, lors d’un point de presse.



‘’Nous venons de boucler une année universitaire, c’est-à-dire deux semestres, sans avoir touché le moindre sou. Après plusieurs promesses de paiement non respectées, le collectif des enseignants vacataires a décidé, comme l’année dernière, d’aller en [grève], contre son gré’’, a-t-elle expliqué à la presse.



Mme Ehemba a signalé que les vacataires allaient pratiquer la rétention des notes du second semestre et boycotter la reprise des cours de l’année universitaire 2022-2023, ‘’jusqu’à ce [qu’ils] obtiennent le paiement intégral des deux semestres de l’année universitaire 2021- 2022’’. Le Grand Panel