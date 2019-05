Apologie du viol : Moustapha Fall Ché ne sera pas poursuivi

Rédigé par leral.net le Lundi 27 Mai 2019 à 10:10 | | 0 commentaire(s)|

Il était sur les tablettes du procureur de la République et de la Section de Recherches, mais son nom a été finalement biffé.



En effet, ‘’Che’’ ne sera pas convoqué, selon les sources de Les Echos. Le ‘’Che’’ de Kaolack était présent au plateau ce jour-là et il avait balancé une phrase que beaucoup ont assimilée à une apologie du viol. Mais avec le vent d’apaisement qui souffle, il ne sera pas convoqué.



Après son passage à la 7TV où il avait tenu des propos inquiétants sur le sujet du viol, réclamant l’allègement de la peine pour les violeurs, Moustapha Fall ‘’Che’’ était convoqué pour aujourd’hui, lundi 27 mai 2019 à la Brigade de Recherches de la Gendarmerie de Colobane.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos