Appel à l'aide: Le basketteur Gorgui Sy Dieng paie la facture de 1 500 000 FCfa pour l'opération du jeune Mamadou Bâ

"24h après l'appel à l'aide du petit Mamadou Bâ, 14 ans, pour cardiopathie, publié sur les pages Facebokk de Pape Saliou Sy, de Ousmane Ligron, et de Domou Rewmi, car il devait subir une opération cœur ( VALVE MITRALE) d'une valeur de 1.500.000 francs cfa à CUOMO FANN.



Le basketteur Gorgui Sy Dieng a contacté l'équipe bénévole par le biais de Pape Saliou Sy, qui avait accueilli le petit pour l'hospitalisation à Albert Royer.



Le lendemain, l'international Gorgui Sy Dieng est venu en catimini, très humble, pour payer la facture de 1.500.000 FCfa pour l'opération du petit Mamadou Bâ.



Nous remercions tous les donateurs, et tous ceux qui ont partagé".





