Appel à l’extermination des femmes, la maman de l’internaute se confie:« Ousmane a eu beaucoup de déceptions… Il a été piégé…»

Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Mai 2019 à 11:29 | | 0 commentaire(s)|

Apres l’interpellation d’Ousmane Mbengue, l’internaute qui a fait un commentaire sur Facebook, avant-hier, en appelant au meurtre des femmes, sa maman, sur les ondes de la radio Zik fm, a déclaré que son fils a été piégé par une amie.



« Il a eu beaucoup de déceptions dans sa vie. Depuis un certain temps, il est comme surmené. Il s’était marié à une femme qui l’a trahi, et beaucoup d’autres personnes. Depuis, il a eu des problèmes. Toutes ses discussions tournaient autour des femmes. Il suivait un traitement psychiatrique, mais, ne l’a pas suivi jusqu'au bout. Il avait même quitté son travail. C’est à 22 ans qu’il a commencé à travailler.



Il discutait avec une ex-copine d’un de ses amis qui a mis son commentaire sur Facebook.

Je ne pardonnerai jamais à cette fille. Ousmane a été piégé. Il vient d’une bonne famille.

C’est lui-même qui est parti à la police et il n’est pas retenu là-bas. »

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos