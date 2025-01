Appel à la reconstruction du Parti socialiste : La synthèse de la déclaration de l’ancien ministre Serigne Mbaye Thiam Ancien ministre, Secrétaire national aux élections du parti socialiste, Serigne Mbaye Thiam exhorte à dépasser le simple renouvellement superficiel, pour initier une véritable refondation. Il insiste sur l’urgence d’agir avec lucidité, ambition et solidarité, afin de restaurer la pertinence et le rôle historique du Parti socialiste dans la vie politique sénégalaise. Voici en synthèse, sa déclaration publiée hier…



Rédigé par leral.net le Lundi 6 Janvier 2025 à 11:02 | | 0 commentaire(s)|

Contexte politique et constat



• Le Sénégal a connu une troisième alternance présidentielle en mars 2024, suivie d’une défaite législative en novembre 2024, laissant le Parti socialiste (PS) avec un seul député.



• Serigne Mbaye Thiam appelle à une évaluation lucide des erreurs passées, notamment depuis 2019, pour redéfinir le positionnement du parti dans un paysage politique et social transformé.

•

Les défis du Parti socialiste



1. Crise de leadership et démobilisation :

o Un leadership défaillant et une base militante affaiblie, ont contribué aux échecs successifs.

o Les approches politiques traditionnelles, marquées par le clientélisme, ne sont plus adaptées.



2. Contexte sociopolitique changé :

o Le PS n’a pas su répondre aux attentes des citoyens, en particulier d’une jeunesse plus instruite, connectée et engagée.

o La société sénégalaise, marquée par des mutations profondes, appelle à une vision politique renouvelée.



Appel à la reconstruction



• Objectif : Refonder le PS autour d’une triple ambition :

1. Régénérer le parti en modernisant son organisation et ses modes de fonctionnement.

2. Élaborer une nouvelle offre politique adaptée aux réalités du Sénégal, de l’Afrique et du monde.

3. S’ouvrir aux forces socialistes, progressistes et de gauche, pour reconfigurer le paysage politique.



• Priorité à la transition générationnelle :

•

o La génération « pré Indépendances » doit initier une transition en faveur de la génération « post Indépendances », désormais mieux placée pour mener les futures batailles politiques.



o Un cadre de dialogue intergénérationnel est nécessaire pour préserver l’héritage, tout en laissant place au renouveau.



Propositions concrètes

1. Réforme organisationnelle :

o Transformer le PS en un parti plus agile, solidaire et moderne.

o Repenser les structures, modes de communication et financement.

o Donner une place centrale à la jeunesse et aux femmes.



2. Nouveau paradigme politique :

o Réinventer les fondements de l’idéologie socialiste face aux défis contemporains : montée des populismes, fractures sociales, et enjeux climatiques.

o Construire un projet politique ambitieux et inclusif.



3. Création d’un nouvel espace politique :

o Regrouper les forces de gauche pour dépasser les alliances électorales limitées.



Appel à l’unité et au travail collectif

• La reconstruction nécessite un effort collectif méthodique, porté par une structure ad hoc transitoire.

• La génération montante doit agir de manière unie et rigoureuse, pour incarner le renouveau du PS et répondre aux attentes des Sénégalais.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook