Appel à la résistance : Le député Cheikh Thioro Mbacké donne rendez-vous à ses camarades Information partagée sur la page de Jotna Média, le député Cheikh Thioro Mbacké donne rendez-vous ce jour, à ses camarades du département de Mbacké. L’objet de cette rencontre est un appel à la résistance. Manifestation autorisée ou non ? En tout cas, voici son appel :

Rédigé par leral.net le Mardi 30 Mai 2023 à 18:07 | | 0 commentaire(s)|

Chers patriotes du département de Mbacké, en particulier ceux de Touba, sortons tous massivement manifester notre colère et notre indignation sur la situation du pays, sur comment les droits et libertés des citoyens son en train d'être bafoués par le régime de la tyrannie de Macky Sall.



Que chacun prenne ses responsabilités, car le pays va directement droit au mur. Et si le chaos installera, personne ne sera à l'abri. Ceux qui peuvent (pensent : NDLR) que c'est le combat des acteurs politiques seulement, si le pays bascule, ils ne seront pas épargnés.



Nous appelons à tout le monde au rond-point de l'ancien garage, aujourd'hui à 17h.



Résistance. Rendez-vous à 17h.











Honorable député Cheikh Thioro Mbacké



