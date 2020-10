Appel à la solidarité : Face à une urgence médicale l’assistance des bonnes volontés très attendue Digne devant l’épreuve et la volonté divine, la famille de G Cheikh fait aujourd’hui à une urgence médicale. Avec le sort qui pesait son lourd fardeau sur eux, trois de leurs enfants vivaient avec un état de santé précaire.

Avec leurs modestes revenus, trois parmi leurs enfants malades ont été pris en charge et traité, et grâce à DIEU, leur fille est aujourd’hui presque guérie.



Mais l’envers de ce succès médical est que le jeune G A, né avec une malformation après deux opérations très couteuse, à 1 million trois cents mille et 1 million 950 mille francs CFA doit en subir une troisième.



Face à une difficile situation, la famille qui avait bénéficié lors de 2ième opération d’un appui de la Fondation Servir le Sénégal pour 300 mille et 500 mille d’une ONG dénommée Soutoura est dans une position très difficile. Car avec les frais exigés pour sa troisième opération, c’est comme si le coût augmentait de jour en jour: plus de 2 millions cent mille francs.



Dans cette situation difficile, un appel à la solidarité est lancé bonnes volontés et âmes charitables. Pour plus de détails merci de contacter les numéros



77 644 45 46 M. Baba ou

70 356 04 84 M. Tidiane





