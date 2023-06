Appel à la solidarité au #CESTI : Aidez à reconstruire et à restaurer l'école de journalisme Le Centre d'Études des Sciences et Techniques de l'Information (#CESTI), une prestigieuse école de journalisme située dans la région, a récemment été victime d'un acte de vandalisme dévastateur. Le 1er juin, des individus ont pénétré dans les locaux de l'établissement et ont saccagé plusieurs installations, causant des dommages considérables au matériel pédagogique et aux bâtiments.



Rédigé par leral.net le Lundi 12 Juin 2023 à 03:34 | | 0 commentaire(s)|

Parmi les dégâts les plus importants figurent la destruction de l'amphithéâtre Eugénie Rokhaya AW, de la Case Foyer, de deux bus, d'un pick-up, de matériel de visioconférence et d'autres biens précieux pour l'école. Malheureusement, cet incident malencontreux survient à quelques semaines seulement de la fin de l'année académique, mettant ainsi en péril la poursuite des enseignements sans une réparation rapide des locaux et une remise en état des équipements.



Face à cette situation critique, le #CESTI lance un appel à la solidarité. L'école sollicite l'aide de ses diplômés, de ses partenaires et de tous ceux qui soutiennent la cause d'une formation en journalisme de qualité. La contribution de chacun est primordiale pour permettre aux étudiantes et étudiants de poursuivre leurs études dans des conditions optimales.



Une collecte de fonds a été mise en place afin de recueillir les ressources nécessaires à la reconstruction et à la restauration du #CESTI. Si vous souhaitez apporter votre soutien et contribuer à la remise en état de cette institution éducative, vous pouvez faire un don en suivant le lien ci-dessous :



Lien de la collecte de fonds ⬇️

https://mytouchpoint.net/solidaritecesti



Chaque contribution, quelle que soit sa taille, aura un impact significatif sur la reconstruction du #CESTI et permettra de continuer à former de futurs journalistes compétents et engagés. Votre soutien est crucial pour redonner vie à cette école et pour assurer la pérennité de la formation en journalisme dans la région.



Au nom du #CESTI, nous vous remercions chaleureusement de votre solidarité et de votre générosité. Votre engagement contribuera à préserver l'éducation et à former une nouvelle génération de professionnels des médias.



Cordiales salutations,

La rédaction de leral... Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook