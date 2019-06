Appel à témoins du procureur: Clédor Sène à la Dic Les réactions se multiplient après l’appel à témoins lancé par le procureur de la République, hier. Après Ousmane Sonko et Abdoul Mbaye qui ont dit leur volonté d’être entendus, Clédor Sène s’est rendu personnellement à la Division des investigations criminelles (Dic), pour donner les informations qu’il dit détenir, selon Zik Fm.

Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Juin 2019 à 16:21

Clédor Sène qui indique que tout n’a pas été dit dans cette affaire, devrait se rendre à la préfecture de Dakar pour déposer une demande de manifestation pour le 19 juin, ajoute la même source.



Le leader du mouvement ‘’Claire vision’’ a accusé Moustapha Niasse de détenir 85% du bloc de Domfloor, en Casamance. Il a aussi avancé qu’en plus des éléments fournis par la BBC, Aliou Sall, détient 25% de Sahel Aviation, une compagnie chargée de l’avitaillement des blocs pétroliers et gaziers.



Si le premier cité a démenti cette information, via un communiqué, Aliou Sall lui, n’a pas réagi à cette accusation.

