Appel à un concert de casseroles : Aux Parcelles Assainies, les jeunes ont fait vibrer les quartiers ! Dans la banlieue dakaroise, plus précisément aux Parcelles Assainies, nombreux sont les jeunes et moins jeunes qui ont fait vibrer leurs quartiers avec leurs outils, pour répondre à l’appel lancé par l’opposition à un concert de casseroles.

Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Juin 2022 à 22:48 | | 0 commentaire(s)|

Même si certains ont anticipé, mais aussi dépassé le temps imparti, des jeunes, hommes femmes et même moins jeunes, ont réagi. Des ustensiles de cuisine, à des bois et autres objets en fer, ont été utilisés pour faire vibrer les quartiers.



Dans la circulation, des conducteurs ont aussi klaxonné à fond pour marquer leur présence. Des slogans anti-Macky Sall et le nom de Ousmane Sonko ont été largement scandés. Parmi les plus jeunes, certains étaient presque dans un amusement, se taquinant ou taquinant des passants.



Mais tout s’est déroulé sans heurt, aucun incident n’a été noté au moment où ces lignes sont écrites (vers 20 heures 30).



Sous un autre registre, mais toujours dans le cadre de ce concert de casseroles, sur une vidéo partagée, Ousmane Sonko le leader du Pastef est sorti pour marquer son territoire. A l’entame, il a voulu lancer un message qui sera malheureusement noyé par le bruit…



