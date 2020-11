Appel annuel à la récolte de Lagane: Les remerciements et prières ardentes de Serigne Cheikh Mbacké Saliou Après l’édition 2020 de son appel annuel à la récolte des champs situés à Lagane, Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké, khalife de Serigne Saliou Mbacké, a transmis son message destiné à l’ensemble des talibés qui ont répondu présent. Dans ses remerciements et prières ardentes, force est de reconnaître les témoignages de fidélité et de dévouement de Serigne Mbacké Saliou à l’égard de Samuel Sarr, l’ancien ministre de l’Energie sous Wade.

La vidéo partageant les remerciements de Serigne Cheikh Mbacké Saliou, message destiné à l’ensemble des talibés qui étaient à Lagane, dans les champs pour la récolte d’une rare variété de mil est aussi chargée de prières ardentes.



Incitant les fidèles à un ancrage dans la voie tracée par le fondateur du Mouridsme et de son père Serigne Saliou Mbacké, cinquième khalife général des mourides, Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké, le khalife de Serigne Saliou Mbacké a aussi porté des témoignages sur Samuel Sarr, l’ancien ministre de l’énergie sous Wade, qui en bon talibé s’était fondu dans la masse des centaines de fidèles venus verser leurs sueurs sont ces champs bénis .



Un acte qui, selon le porte-parole du jour de Serigne Mackeé Saliou, est loin d’être le premier, ne fait que confirmer le dévouement du fervent disciple qu’il est, toujours disponible envers tout ce qui touche la voie du mouridisme…



Voici la vidéo partagée sur la page Facebook de la Fondation Khadimoul Rassoul de Louisville ou Miftahoulmona Louisville KY…



