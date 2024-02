Appel au Dialogue - Le Mbourok Soow » ne passe pas : Idrissa Seck ne sera pas présent

" Le dialogue pour la réconciliation nationale et pour l'apaisement des cœurs, avait-il dit, doit être le premier chantier du prochain Président élu". Ce qui signifie en termes clairs, que cela ne peut et ne doit être, celui du Président Macky Sall, dont le mandat expire inévitablement, le 2 avril 2024 ".



Pour As Babacar Guèye, malheureusement, au Sénégal, l'écoute attentive n'est plus une qualité de nos jours. Et la fausse perception prime fortement sur la réalité souvent biaisée des hommes et des faits.



« Et, hélas, le Président Idrissa Seck, l'éternel incompris, fait partie des plus grandes victimes de cette nouvelle tendance, à l'ère des fake news et de la manipulation partisane », déplore-t-il.



« Oui, je le confirme ! Le Président Idrissa Seck, qui met toujours en avant l'intérêt supérieur de la Nation, ne sera pas présent à ce soi-disant dialogue, pour cautionner un éventuel coup d'État constitutionnel savamment orchestré par un Président en fin de règne, et à qui, le Peuple a fini de tout donner », martèle-t-il !