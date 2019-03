Appel au dialogue: Le médiateur de la République souhaite la libération de Khalifa Sall

Le médiateur de la République, Me Alioune Badara Cissé a réagi à l’appel au dialogue lancé hier par Macky Sall, après la proclamation des résultats définitifs de la Présidentielle.



Selon lui, cet appel ne devrait pas concerner des chefs de l’opposition, mais des anciens chefs d’Etat et les personnes en détention qui sont des acteurs politiques. Ainsi, il martèle : « il est impérieux, pour donner corps à cet appel, que notre ami et frère Khalifa Sall puisse retrouver sa vieille mère, sa famille et sa dignité ».













