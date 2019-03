Appel au dialogue : Me Doudou Ndoye désapprouve Macky Sall Me Doudou Ndoye n’approuve pas du tout l’appel au dialogue lancé par le Président de la République après sa réélection à la tête du pays. Du moins la stratégie utilisée par Macky Sall.

Dimanche 24 Mars 2019

« Appeler au dialogue public n’est pas une bonne stratégie. Je suis absolument contre cet appel. Un Président de la République a les moyens d’approcher les personnes responsables et compétentes pour discuter avec eux », a, en effet, indiqué le président de l’UPR dans l’émission Grand Jury de ce dimanche.

