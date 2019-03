Appel au dialogue : Sonko crache sur la main tendue de Macky Sall

Arrivé troisième à la Présidentielle du 24 février avec 15,67 % des suffrages, Ousmane Sonko ne s’était pas exprimé depuis. Il a accepté en exclusivité pour « Jeune Afrique », de sortir de son silence pour cracher sur la main tendue de Macky Sall dans le cadre d’un dialogue.



Selon l’ancien inspecteur des Impôts et Domaines, « dans une démocratie, le dialogue national doit se faire à l’Assemblée nationale, là où les questions sont débattues entre la majorité et l’opposition. Si Macky Sall veut parvenir à un consensus, il lui suffit de reproduire les schémas du passé ; c’est un travail purement technique », tonne Ousmane Sonko, avant de poursuivre : « en mon nom personnel, je peux seulement dire qu’il n’y a ni pertinence ni urgence de dialoguer, d’autant que cela reviendrait à reconnaître la légitimité du Président Macky Sall ».













L’Observateur

