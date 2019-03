Appel au dialogue de Macky Sall - Oumou Salamata Tall: « le fait d'y associer ses prédécesseurs, est un acte de grandeur et de preuve supplémentaire de ... »

Si y a quelqu’un qui se réjouit de l’appel lancé par le chef de l'Etat, à l’endroit des forces vives de la Nation, c'est bien la femme d'affaires, Oumou Salamata Tall. Face à la presse hier jeudi, pour adresser ses chaleureuses félicitations au candidat de la Coalition Benno Bokk Yakaar, Macky Sall pour sa réélection marquant la stabilité, la présidente du mouvement « Caravane de la victoire » a fait savoir que le fait que « le Président Macky Sall y associe ses prédécesseurs, les Présidents Abdou Diouf et Abdoulaye Wade, est un acte de grandeur et une preuve supplémentaire de sa stature d'homme d'Etat ».



Selon Oumou Salamata Tall, le choix porté sur Macky Sall « c’est bien parce qu’il incarne pour nous, le choix de l’avenir et de la raison. L’adhésion massive des populations, à travers les 45 départements du pays, et au niveau de la diaspora, nous conforte dans notre choix », souligne-t-elle, avant d’ajouter, « nous pensons que le Président Macky Sall a montré au cours du 1er mandat, sa vision et son ambition généreuse pour le Sénégal. Ce second mandat qu’il a largement mérité, lui permettra, nous en sommes persuadés, de placer notre pays sur la rampe de l’Émergence ».



Pour la présidente de « Caravane de la victoire », « avant et au cours de la campagne électorale, nous avons senti l’adhésion totale des populations à la vision du Président Macky Sall. Son bilan et les réalisations du 1er mandat ont largement été à la base de sa réélection ».



Elle a formulé des félicitations également à l'endroit du Premier ministre M. Mahammed Boun Abdallah Dionne pour son engagement à ses côtés, le Ministre M. Mansour Elimane Kane et M. Farba Ngom pour leur soutien constant.



C’est ainsi qu’elle a remercié également l’ensemble des Khalifes généraux qui, « en véritables sages et guides religieux respectés et écoutés, ont prié pour la paix et l’unité, et continuent d’œuvrer dans ce cadre », indiquant que son mouvement s’est beaucoup investi dans la capitale, Dakar, compte tenu des enjeux importants à ce niveau, mais c’est bien au niveau du Fouta, en particulier le département de Podor, que se trouve leur base.





