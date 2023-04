Appel au dialogue du Président Macky Sall : Oumar Ndoye, responsable APR Pikine, tire sur le F24 et les traite de conglomérat de frustrés, de revanchards et d'immatures

Depuis mars 2020, le Sénégal vit une succession de crises. D'abord, une crise sanitaire avec le Ccovid-19, ensuite celle russo-ukrainienne et toutes les conséquences que cela entraîne dans l'économie mondiale, avec la flambée des prix des matières premières et de l'énergie qui ont impacté naturellement sur le taux d'inflation.



En traduction d'un langage simple, notre pays a été impacté par les facteurs exogènes de la crise. Ce qui a valu les efforts incommensurables du Président Macky Sall, pour que notre pays ne tombe pas dans une récession économique, en subventionnant plus d'un million de ménages en denrées alimentaires de même que l'énergie, baissant les prix de certains produits de consommation (riz, huile, sucre...), une batterie de mesures d'accompagnement de tous les secteurs de l'économie et récemment, la baisse du coût du loyer.



Le contexte mondial difficile et la situation géopolitique de la sous-région, devraient nous pousser à transcender nos clivages politiques et mettre la paix et la stabilité au cœur de nos préoccupations.



A l'approche des élections présidentielles, le Président Macky Sall appelle à un dialogue afin de tenir des élections apaisées, pour ne pas tomber dans une situation qui peut être amplifiée par l'avancée rampante du djihadisme, qui est à la porte de nos frontières.



Mais l'opposition regroupée au sein d'une coalition dénommée F24, s'est encore signalée par son immaturité, son manque de discernement et obnubilée par le pouvoir, où tous les moyens sont bons, même l'obtenir dans chaos n'est pas exclu, en posant des conditions pour répondre au dialogue, qui frisent même le ridicule.



Cela montre encore une fois de plus, que cette opposition de façade ne se préoccupe guère de la paix et de la stabilité du pays, encore moins du quotidien et du devenir des Sénégalais.



Cette opposition se dévoile et par cet énième acte, montre à la face du monde, que la paix et la stabilité du pays n'est pas leur priorité. Ils ont fini de montrer leur vrai visage, une opposition composée de nihilistes et de populistes.



Je rappelle à cette opposition que le Président Macky Sall reste le maitre du jeu politique et cet appel au dialogue n’est pas un signe de faiblesse, mais juste une tradition républicaine qui date de l'indépendance à nos jours.











Oumar Ndoye,

responsable APR Pikine

