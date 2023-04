Appel au dialogue politique : Ndiaga Sylla optimiste pour des consensus nécessaires autour du processus électoral Lors de son allocution, à la fin des prière des deux rakas de l’Eid Al Fitr à la grande mosquée de Dakar, le chef de l’Etat en a profité pour réaffirmer son appel au dialogue. Un appel qui n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd. Puisque des réactions sont notées auprès de l’opinion, notamment chez l’expert électoral Ndiaga Sylla, qui se veut optimiste pour les acteurs de parvenir à des consensus nécessaires parvenir aux consensus nécessaires pour un processus électoral intègre, inclusif et apaisé.

Rédigé par leral.net le Dimanche 23 Avril 2023 à 10:22 | | 0 commentaire(s)|

« On note une volonté d’ouverture du Président de la République en vue de réformer la loi électorale, notamment les articles L.29 et L.30 ainsi que le système de parrainage.

Pour ce dernier point, il va falloir modifier la Constitution.



Ma conviction est qu’il revient au Conseil Constitutionnel de statuer sur une éventuelle 3e candidature. Quant au mandat, il sera décerné par le peuple.



Voilà donc qu’on peut bel et bien, grâce à une ferme volonté des acteurs, parvenir aux consensus nécessaires pour un processus électoral intègre, inclusif et apaisé ».

Dewenati !



Ndiaga Sylla, Expert électoral

Président du Dialogue citoyen



S Sud Quotidien



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook