Appel aux chauffeurs de taxi pour un comportement respectueux envers les clients Rédigé par leral.net le Jeudi 31 Octobre 2024 à 00:56 | | 0 commentaire(s)| La sécurité et le bien-être des usagers sont au cœur de la qualité des services de transport au Sénégal. Cependant, les expériences vécues par certains clients, notamment les expatriés, soulignent un besoin urgent d'amélioration des relations entre chauffeurs et passagers.



Dernièrement, une mère de famille expatriée, installée à Dakar avec ses enfants, a été victime d’une altercation avec un chauffeur de taxi. Pour une course modeste, le chauffeur a exigé un tarif supérieur et, face à une tentative de négociation raisonnable, la situation s’est envenimée au point d’intimider cette cliente. Ce genre d’incidents affecte non seulement les personnes concernées mais aussi l’image de la profession et du pays.



Ainsi, nous appelons les chauffeurs de taxi, et particulièrement les taximen, à adopter un comportement respectueux et professionnel, en veillant à instaurer un climat de confiance avec leurs passagers. Cela inclut la transparence dans les tarifs, la courtoisie dans les échanges et un engagement à éviter toute forme de confrontation ou d’intimidation.



Une bonne attitude professionnelle renforce non seulement la satisfaction des clients mais valorise également la réputation des services de transport sénégalais.









