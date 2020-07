Appel de Abdoulaye Diouf Sarr pour la Tabaski: Ndeye Saly Diop Dieng prend le contre-pied du ministre de la Santé

Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Juillet 2020

La ministre de la Femme, du Genre et de la Protection de l’enfance, ne partage pas l’avis de son collègue Abdoulaye Diouf Sarr. Lequel appelle chaque Sénégalais à fêter la Tabaski là où il est. « Certains recommandent aux gens de passer la Tabaski là où ils sont, mais c’est impossible de les retenir. On doit appliquer les mesures barrières parce que c’est notre principale arme », a dit la ministre devant les autorités de Mbacké

