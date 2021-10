Appel des Layennes: La prochaine édition, prévue les 4 et 5 mars 2022

Rédigé par leral.net le Mardi 19 Octobre 2021

La prochaine édition du grand appel des Layennes sera pour bientôt. Le groupement central de la communauté des Layennes informe que la 142ème édition de l’Appel de Seydina Limamou Laye se tiendra les 4 et 5 mars 2022 à Yoff et Camberene.



Les deux éditions précédentes ont été célébrées dans un contexte particulier. Et pour l’édition de l’année dernière, les pèlerins ont répondu massivement à l’appel des autorités religieuses de la famille layenne.



Une organisation qui s’était faite dans le respect des règles et mesures barrières, exigées par la pandémie.



