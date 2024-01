Appel du Parquet: La Chambre d’accusation sauve Pape Sané…

Du nouveau dans le dossier du chroniqueur de Walf Tv. Pape Sané reste sous contrôle judiciaire. "Libération", qui donne l’information, précise que la Chambre d’accusation a tranché en faveur du Doyen des juges, suite à l’appel du Parquet.



Pour rappel, Pape Sané a été inculpé par le juge d’instruction du 1er cabinet, Maham Diallo. Le chroniqueur de Walf Tv a, toutefois, échappé de justesse à la prison. Et pour cause, il a été placé sous contrôle judiciaire par le magistrat instructeur, le 20 novembre dernier, pour diffusion de fausses nouvelles, mais aussi actes et manœuvres de nature à troubler l’ordre public.



Le Parquet, réclamant le mandat de dépôt, avait attaqué l’ordonnance du Doyen des juges.



Selon le journal, Pape Sané n’est pas encore au bout de ses peines, puisque le Parquet a la possibilité de se pourvoir en cassation.