Appel passionné de Me Sidiki Kaba à la population de Tambacounda : "Soutenons indéfectiblement la candidature d'Amadou Bâ"



Dakar, le 9 septembre 2023 - Le Président de la République Macky Sall, également à la tête de la coalition "Benno Bokk Yakaar" (BBY) et de la Majorité Présidentielle, a fait part de sa décision majeure en désignant le Premier Ministre Amadou Ba comme le candidat de choix pour représenter la coalition BBY à l'élection présidentielle prévue le 25 février 2025.

Cette annonce survient après une période de consultations et de délibérations approfondies au sein de la coalition BBY. Le Président Sall a exprimé sa pleine confiance envers Amadou Bâ, soulignant sa compétence, son engagement et sa vision pour l'avenir du Sénégal.



Me Sidiki Kaba, Ministre des Forces Armées, a vigoureusement réaffirmé son soutien inébranlable à la candidature d'Amadou Bâ, affirmant sa détermination à œuvrer pour une victoire éclatante lors du scrutin présidentiel du 25 février 2025.



Le Ministre Sidiki Kaba a, par ailleurs, lancé un appel passionné à toutes les populations de Tambacounda, les incitant à apporter un soutien indéfectible au candidat Amadou Bâ, dont la sélection découle d'une large concertation.



Il encourage également tous les militants et sympathisants à travailler main dans la main, dans un esprit d'unité, de solidarité, et d'engagement, afin d'assurer une victoire éclatante le 25 février 2025.



" Ensemble, avec la mobilisation exceptionnelle de l'ensemble de nos concitoyens, de nos vaillantes femmes et de notre dynamique jeunesse, nous sommes confiants que nous remporterons cette élection et bâtirons un avenir encore plus prometteur pour le Sénégal. "

