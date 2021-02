Appel pour un front contre la covid-19

La Task force républicaine (Tfr) de l’Alliance pour la république (Apr) s’engage dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. Elle va procéder cette semaine à des dons de masques, dans un premier temps, aux structures en charge de l’éducation, du commerce et des transports.



Ces membres du parti présidentiel exhortent les citoyens à veiller scrupuleusement au respect des mesures et gestes barrières, notamment par le port de masque et la distanciation physique en tout lieu.Ils plaident pour l’implication à la base des citoyens pour appuyer la stratégie de sensibilisation et d’accompagnement dans la prévention contre la Covid-19.





