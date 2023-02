Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Appel vers Dieu de Seydina Limamou Lahi : La 143e édition célébrée ce mardi, entre Cambérène, Ngor et Yoff Rédigé par leral.net le Mardi 21 Février 2023 à 10:20 | | 0 commentaire(s)| L’an 2023 marque le 143e Appel de Seydina Limamou Lahi, le Mahdi de tous les temps. La célébration de la présente édition est prévue ces mardi 21 et mercredi 22 février 2023, sous le thème: « La paix et le développement à la lumière des enseignements de Seydina Limamou Lahi (PSL) ».

Des milliers de fidèles sont attendus dans les trois lieux saints marquant cet appel de Seydina Limamou Lahi, considéré par les disciples, comme « le meilleur des hommes vers le Créateur de l’Univers » : Cambérène, Ngor et Yoff.



D'après "Le Soleil", c’est en 1981 que le troisième khalife des layennes Seydina Issa Laye Thiaw a décidé de commémorer l’Appel de son grand-père Seydina Limamou Al Mahdi. Par contre, tout remonte vers 1883. Seydina Limamou avait déclaré être l’envoyé de Dieu en ces termes : « Adjibo dahiya laye ya marsaral ins wal djin ini raasouloulahi ileykoum (Venez à l’appel de Dieu vous, hommes et djinns, je suis l’envoyé de Dieu. L’arabe blanc s’est noirci !) ».



De ce fait, 1981 marque le début de ce rendez-vous annuel. D’abord, les fidèles se retrouvent à Cambérène où repose Seydina Issa Lahi (premier khalife du Mahdi) depuis 1949. Après la prière de Tisbar, le rendez-vous est donné vers Ngor.



Cet endroit est marqué par la grotte dans laquelle le saint esprit a séjourné des milliers d’années, à la recherche d’une mère qui mérite de le porter. Le deuxième jour se déroule à Yoff, où repose le saint homme. Durant cette journée, une heure la marque particulièrement : le yoor-yoor de l’appel. Un moment de grande spiritualité, durant lequel, le nom de Dieu est scandé de différentes manières.



Parmi les marques de cette célébration, il est à retenir le port intégral de blanc, dont le linceul reste la recommandation.





Accueil Envoyer à un ami Partager