Application des nouveaux prix : 12 666 commerces, passés sous contrôle par le ministère Les services du ministère du Commerce, de la Consommation et des PME ont visité 12 666 commerces, dans le cadre des actions de contrôle et de mise en application des nouveaux prix des denrées de première nécessité sur le territoire national. Une information confirmée par le ministre de tutelle.

Abdou Karim Fofana s'exprimait en marge d'une visite au Service régional du commerce de Ziguinchor, en présence du gouverneur Guedj Diouf, du préfet Chérif Blondin Ndiaye, des autorités locales et de plusieurs chefs de service.



Pour continuer à vérifier l’application des prix édictés par le président de la République Macky Sall à la suite des concertations sur la “lutte contre la vie chère” tenues le 5 novembre dernier, le porte-parole du gouvernement a assuré que les services de son département seront encore dotés de moyens logistiques pour mieux suivre et pousser les commerçants à appliquer les nouveaux prix, afin de lutter contre la vie chère.



Au cours de cette visite, le chef du Service régional du commerce a passé en revue “les actions de contrôle et de mise en application des nouveaux prix” à Ziguinchor. Sidi Camara a signalé que plusieurs commerçants de la capitale du Sud ont respecté l’application des nouveaux prix.



“Il y a un bon taux d'application des nouveaux prix à Ziguinchor. Nous avons visité plusieurs commerces. Des difficultés sont toutefois notées concernant les produits horticoles relativement à l’application des nouveaux prix”, a fait observer M. Camara.

