Apport économique du Magal: Les retombées financières évaluées à près de 250 milliards FCfa (Cheikh Abdou Baly) Serigne Cheikh Abdou Baly Mbacké, ministre-conseiller et président de la commission Culture et Communication du Comité d’organisation du Magal, a révélé que ce grand rassemblement religieux de la communauté mouride qui a eu lieu, dimanche dernier, a apporté des retombées financières très importantes.

Rédigé par leral.net le Mardi 28 Septembre 2021 à 16:06 | | 0 commentaire(s)|

Les rideaux sont tombés, hier, sur la 127e édition du Grand Magal de Touba. Selon Serigne Cheikh Abdou, propos rapportés par emedia, ces retombées sont évaluées à plus de 250 milliards de nos francs.



« Le Magal 2021 a battu le record en termes de mobilisation des pèlerins. Il y a quelques innovations qui ont été apportées par le comité d’organisation. Il y a également les nouvelles techniques de l’information et de la communication, qui ont permis de toucher un bon nombre de personnes », a-t-il indiqué.



