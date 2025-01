Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Apprenez et grandissez dans la foi avec l’Institut Islamique Moderne (Al Houda Wattaqwa) Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Janvier 2025 à 21:25 | | 0 commentaire(s)|

Situé à Thiénaba Seck, l’Institut Islamique Moderne (Al Houda Wattaqwa) offre une éducation islamique complète, combinant la mémorisation du Saint Coran et un enseignement spirituel de qualité pour les enfants âgés de 5 à 12 ans maximum.



Pourquoi choisir Al Houda Wattaqwa ?

Notre objectif est d’accompagner les enfants dans leur développement spirituel et personnel tout en leur offrant un environnement propice à l’apprentissage. Avec une équipe pédagogique expérimentée et un cadre éducatif adapté, nous nous engageons à transmettre les valeurs de l’islam et les connaissances coraniques.



Conditions et frais d’inscription :

• Droit d’inscription : 150 000 Fcfa (à régler à l’inscription).

• Mensualité : 50 000 Fcfa.

• Frais de goûter : 10 000 Fcfa/mois.

• Documents requis :

• Copie d’extrait de naissance.

• Photocopie de la CNI du parent ou tuteur.



Les paiements doivent être effectués avant le 5 de chaque mois.



Equipement requis pour les élèves :

• Matelas avec housse en toile.

• Petite valise.

• 2 draps, brosse à dents, savon, parfum.

• Tenues de sport, sous-vêtements, pyjama.

• Chaussures fermées pour le sport.



Attention : Les places sont limitées à 15 élèves !



Contactez-nous dès maintenant pour plus d’informations :

📞 77 686 11 40 / 70 498 98 56

📍 Thiénaba Seck





Accueil Envoyer à un ami Partager