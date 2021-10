Approche des élections locales : Cheikh Tidiane Gadio "perd des plumes" Les élections locales seront l’heure des alliances et désamours. Le Mpcl, parti de Cheikh Tidiane Gadio, vient de le vérifier à ses dépens.

«Nous venons de présenter notre démission au parti du Dr Cheikh Tidiane Gadio. Un parti dans lequel on a milité depuis 12 ans», révèle Sokhna Marème Mbacké qui a présenté sa candidature pour la mairie de Hann Bel-Air, dirigée par Babacar Mbengue.



Elle l’a annoncé, ce week-end, à l’occasion du lancement de son mouvement. «J’ai milité dans ce parti (Mpcl). Pour des raisons personnelles, j’ai arrêté mon compagnonnage avec le Dr Cheikh Tidiane Gadio», dit la candidate qui va à l’assaut du fauteuil de Babacar Mbengue. Mme Mbacké, conseillère municipale depuis 13 ans, n’a pas manqué de pourfendre le bilan de ce dernier.



«La mairie a un budget conséquent, mais qui ne se reflète pas dans les réalisations du maire qui en est à son deuxième mandat avec l’ambition d’en avoir un troisième. Il n’a pas encore réalisé une seule école, un seul kilomètre de route dans cette commune qui est un don de la nature», tacle-t-elle, d’entrée de jeu.





