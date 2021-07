Appropriation des projets et programmes: Le Fongip renforce son personnel Le Fongip a partagé ce jeudi, sur les projets et programmes en cours d'exécution avec son personnel. Et surtout sur les actions planifiées pour le second semestre de l'année 2021. L’initiative consiste à amener le personnel à s'approprier des projets et programmes afin d’élaborer une planification opérationnelle et réaliste des activités.

Le partage d’expérience est une approche novatrice dans la gestion de certaines institution étatique. A travers une retraite, le Fongip, dirigé par Thérèse Faye Diouf s’est engagé dans cette option de partage sur les projets et programmes. L’idéal, révèle-t-on, est d’atteindre les résultats escomptés, surtout dans un contexte marqué par la relance de l'économie nationale, fortement impactée par la Covid-19.



L’administratrice du Fingip a insisté sur l'intérêt que le Chef de l'Etat accorde à ce puisant instrument de garantie pour soutenir le développement des PME et porteurs de projets, en leur facilitant l'accès au crédit à un coût raisonnable. Il s'agit de matérialiser, dans une certaine mesure, la vision de Macky Sall qui consiste à accompagner efficacement le secteur privé national par la garantie financière.



Ainsi, elle a invité tout le personnel à faire preuve de loyauté, d'engagement, de proactivité et de professionnalisme pour atteindre les objectifs fixés par les autorités. Thérèse Faye Diouf a profité de cette retraite pour remercier son Ministre de tutelle, Amadou Hott pour son soutien constant.



S’inscrivant dans une logique de poursuivre cette retraite jusqu’à samedi prochain, l’administratrice a réitéré son engagement total au côté du Président de la République, Macky Sall pour la réussite du PSE, profitable aux populations.



