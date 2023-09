Approvisionnement en eau durant le Magal: 5 camions citernes mis à la disposition du Comité d’organisation Rédigé par leral.net le Vendredi 1 Septembre 2023 à 22:19 | | 0 commentaire(s)|

La persistance du manque du liquide précieux pendant la commémoration du départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba a poussé la Haute autorité du waqf (Haw) à venir le comité d’organisation en appoint dans l’approvisionnement des pèlerins en eau potable. La Haute autorité du Waqf (Haw) a mis 5 camions citernes à la disposition […] La persistance du manque du liquide précieux pendant la commémoration du départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba a poussé la Haute autorité du waqf (Haw) à venir le comité d’organisation en appoint dans l’approvisionnement des pèlerins en eau potable. La Haute autorité du Waqf (Haw) a mis 5 camions citernes à la disposition du comité d’organisation du Grand Magal de Touba. La cérémonie de remise des clés a eu lieu ce vendredi, à la sous-préfecture de Ndam. A travers cette initiative, son directeur général, Racine Ba, la Haute autorité du waqf contribue au renforcement du dispositif d’alimentation en eau potable à Touba durant la commémoration du Grand Magal de Touba. Les 5 camions ont une capacité de 20 mille litres. Racine Ba et son équipe ont ajouté à ce don du carburant pour assurer plusieurs rotations quotidiennes durant trois jours coïncidant avec les périodes de forte affluence. Il a aussi indiqué que les voitures seront ravitaillées en eau potable à partir des forages de Touba pour aller distribuer ce liquide précieux dans différents foyers de la cité religieuse. Le sous-préfet de Ndam, Babacar Ibra Mar, a souligné que la Haute autorité du waqf perpétue une tradition qu’elle a instaurée depuis le démarrage 5 ans. L’autorité administrative a également rappelé les dispositifs habituels mis en place par l’Etat du Sénégal pour atténuer le manque d’eau en cette période de Magal de Touba. Selon lui, en dehors de la construction de 5 nouveaux forages dans la capitale du mouridisme, le gouvernement a mis à la disposition du comité d’organisation 20 camions citernes des sapeurs-pompiers d’une capacité de 30.000 litres pour que l’approvisionnement en eau à Touba soit correct. « Nous sommes conscients qu’il est difficile de satisfaire les besoins en eau à l’occasion du grand Magal de Touba parce que Touba reçoit plus de 5 millions de pèlerins en 48 heures », a-t-il souligné. La HAW est une autorité administrative indépendante, rattachée au ministère des Finances et du Budget. Elle a pour principales missions de vulgariser le concept au Sénégal, contrôler et superviser les aumônes privées et promouvoir le développement des Waqf publics. Pour rappel, le Waqf est l’investissement d’une aumône en vue de la rendre perpétuelle et profitable à la société. Oumar Bayo BA (envoyé spécial à Touba)



Source : Source : https://lesoleil.sn/approvisionnement-en-eau-duran...

Accueil Envoyer à un ami Partager