Approvisionnement en eau potable : Avec l’appui de la Chine, le Sénégal accélère sa marche vers l’accès universel

Dans le cadre de sa politique d’accès à l’eau potable pour tous, le Sénégal franchit une nouvelle étape avec le lancement de la phase 2 du projet d’approvisionnement en eau en milieu rural. Ce programme, soutenu par la coopération bilatérale avec la Chine, bénéficiera à environ deux millions de personnes.



Les travaux incluront la réalisation d’infrastructures essentielles : une centaine de forages, des châteaux d’eau, des réseaux de distribution étendus et des branchements sociaux pour desservir les localités concernées. Au-delà de l’amélioration des conditions de vie, cette initiative contribuera à la création de plus de 100 emplois directs ainsi que de nombreux emplois indirects.



Le lundi 3 février 2025, le Premier ministre Ousmane Sonko présidera la cérémonie officielle de lancement des travaux à Fass Touré, dans la région de Louga. Cet événement réunira l’ensemble des parties prenantes, dont les bénéficiaires et les acteurs du secteur de l’eau.



Ce projet structurant traduit l’engagement du gouvernement à accélérer l’accès universel à l’eau potable, en ligne avec les objectifs du Référentiel Sénégal 2050 et de la Nouvelle Lettre de Politique Sectorielle. La presse nationale et internationale est invitée à couvrir cette journée historique.