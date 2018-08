Approvisionnement en moutons de Tabaski : Mouhammad Dionne prend une batterie de mesures

Le Premier ministre, Mahammed Dionne, a arrêté une série de mesures visant à faciliter l’approvisionnement du Sénégal en moutons pour les besoins de la fête de Tabaski.



Dans une lettre circulaire adressée à différents ministères, il demande « l’assouplissement du contrôle des camions transportant des moutons, la réduction du contrôle au strict nécessaire, l’exonération des droits et taxes ».



Parmi ces mesures, il y a « l’acceptation de la présence, à bord de chaque camion ou wagon, de trois bergers chargés de la surveillance des animaux transportés ». Selon la lettre circulaire, « ces mesures s’appliquent au niveau des frontières, des axes de convoyage, des zones d’entrée et de points de vente de moutons pour la période allant du 9 juillet au 6 septembre 2018 ».



Elle assure que les services publics compétents « veilleront aux conditions d’entrée et de circulation des animaux conformément aux dispositions du décret relatif à la police sanitaire des animaux domestiques ».



Les besoins du marché national en moutons pour la fête de Tabaski sont estimés à 750.000 têtes, dont 250 .000 pour la région de Dakar, a indiqué jeudi le Premier ministre Mahammed Dionne.



« Cette année, la demande du marché national est stable, par rapport à l’année dernière. Les besoins du marché en moutons sont de 750.000, dont 250.000 pour la seule région de Dakar », a-t-il dit.



Le Premier ministre s’exprimait à l’ouverture du Conseil interministériel consacré à la préparation de la Tabaski, la grande fête musulmane du sacrifice prévue courant août.













24heures