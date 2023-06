Approvisionnement en moutons, denrées alimentaires : Les éclairages des ministres Abdou Karim Fofana et Samba Ndiobène Kâ

Selon Samba Ndiobène ka, à onze jours de la Tabaski, 559.215 moutons ont été recensés à l’échelle du territoire contre 540.688 têtes l’année dernière à la même période. Il a précisé que Dakar a reçu 84.244 moutons contre 123.569 s en 2022, soit une baisse de 18.527. Il a révélé que les importations de moutons sont chiffrées à 157.372 contre 146.426 en 2022, soit un excédent de 10.946.



Il a rappelé que dans un passé récent, le Sénégal importait 550.000 moutons pour les besoins de la fête de Tabaski. Ce déficit, a-t-il souligné, a été réduit à 300.000 têtes, grâce aux efforts de l’Etat, à travers le ministère de l’Elevage et des Productions animales qui a lancé, en 2017, le programme national d’autosuffisance en moutons.



Le gouvernement a pris également une série de mesures pour assurer un bon approvisionnement du marché en moutons. Selon le ministre du Développement communautaire, le Premier ministre a pris, le 18 avril 2023, un arrêté pour exonérer les droits et taxes des animaux importés de la Mauritanie. Les contrôles aux frontières, le long des corridors et à l’intérieur du pays ont été également assouplis. Au plan financier, l’Etat a décaissé 1,3 milliard de FCfa au profit des opérateurs pour faciliter l’acquisition de moutons.



Prenant la parole, le ministre Abdou Karim Fofana a affirmé que la production locale en oignon est suffisante même si le marché fait présentement face à des comportements spéculatifs de la part des producteurs. Il a révélé que le stock disponible est de plus 50.000 tonnes, alors que la consommation mensuelle en oignon est de 30.000 tonnes. « Une hausse journalière est notée dans la zone de Ngomène, l’une des plus grandes zones de production qui dispose actuellement de stocks importants », a rassuré le ministre du Commerce. Il n’a pas manqué de déplorer la spéculation. « Là où le prix du sac d’oignon devait être à 9.000 voire 10.000 FCfa, il est aujourd’hui à 14.000 FCfa. Ce qui fait que nous sommes à 700 FCfa le kilo. Ce qui n’est pas normal », a déploré le ministre non sans regretter également la rétention de stocks de la part de quelques producteurs. M. Fofana menace d’ouvrir le marché à l’importation.



« Quand on ouvre le marché aux importateurs, on nous le reproche et quand on gèle les importations, les producteurs sénégalais se mettent à spéculer. Cette situation est anormale. Nous voulons que nos compatriotes producteurs gagnent de l’argent, mais pas sur le dos des consommateurs sénégalais puisque l’Etat a fait beaucoup d’efforts en subventionnant les semences. Nous allons lutter contre ces pratiques spéculatives en ouvrant le marché pour l’importation d'oignons pour faire baisser les prix », a indiqué Abdou Karim Fofana.



Pour la pomme de terre, il a indiqué que la production locale couvre les besoins nationaux. Selon lui, la consommation mensuelle est de 8.500 tonnes, alors que dans certaines zones de production, la quantité disponible est de plus de 60 000 tonnes.



Adou FAYE

Les ministres Abdou Karim Fofana (Commerce) et Samba Ndiobène Kâ (Développement communautaire), ont rencontré la presse ce 20 juin 2023. A cette occasion, ils ont tenu à rassurer les consommateurs concernant l’approvisionnement du pays en moutons et certaines denrées comme l’oignon et la pomme de terre.Source : https://www.lejecos.com/Approvisionnement-en-mouto...