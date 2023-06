Approvisionnement en moutons pour la Tabaski 2023 : Dakar attend encore ses têtes Le nombre de moutons disponibles sur le territoire national à la date du 5 juin dernier est à même de satisfaire la demande au compte de la Tabaski 2023. Pour le marché de Dakar, il sera bien approvisionné dans les jours à venir, rassure le ministère de l’Elevage et des ressources animales. Quoique les effectifs enregistrés actuellement soient de l’ordre de 27 142 sujets contre 46 123 sujets à la même date en 2022, soit une différence de moins de 28 981 sujets. Sud Quotidien

A jour-j moins 24, le marché de Dakar attend encore d’être mieux approvisionné en moutons de Tabaski. Au niveau de la capitale, et « à la même date en 2022, quelques 56 123 sujets étaient en place contre 27 142 sujets en 2023, soit une différence de 28 981 sujets », renseigne le Secrétaire général du ministère de l’Elevage et des ressources animales, Ousmane Mbaye.



Cette situation va dans les jours à venir être corrigée puisque les moutons sont bien disponibles à l’intérieur du pays. A l’en croire, « les moutons sont bien présents dans les points de vente, à l’intérieur du pays en attente que l’accalmie revienne pour les convoyer sur Dakar ».



C’est pour des raisons « de charges, de sécurité et de sureté » entre autres que les « vendeurs ont choisi de rester quelques jours avant d’arriver à Dakar ». Pour s’en convaincre, il soutient qu’au niveau national et à la date du 5 juin 2023, quelques 359 606 sujets ont été recensés dans 209 sites de distribution, répartis entre les marchés permanents, les marchés hebdomadaires et les points de vente contre 316 025 sujets à la même date en 2022, soit une différence de 43 581 sujets, environ 14% en valeur relative. Avec ce pourcentage, le Secrétaire général du ministère considère que c’est « une bonne dynamique ».



Pour ce qui est des importations, le nombre de sujets en 2023 est de 80 350 contre 69 612 l’année passée, soit une différence de 10 738 et une variation de 15%. En clair, en termes d’offre nationale importée, « le Sénégal est à 14, voire 15% de surplus par rapport à 2022 », explique-t-il..



Concernant le prix du mouton, il précise que le gouvernement a pris un certain nombre de mesures incitatives et de facilitation à savoir l’exonération des droits de taxe sur les moutons, la subvention de 300 millions de francs CFA pour les aliments de bétail, soit 5200 FCFA pour un sac d’aliment entre autres mesures. Tout ceci devrait concourir à soutenir les bourses afin que tout le monde puisse en disposer

