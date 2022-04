Appui au financement de 30 PME : Le Ministère de l'Economie, Enabel et l'Ue lance le programme Activ'invest à Dakar

Depuis Dakar, le programme « Activ' Invest » a été lancé, mardi 05 avril 2022 par le ministère sénégalais de l'Économie, du Plan et de la Coopération et l'Union européenne. Ce programme est mis en œuvre par l'Agence belge de développement (Enabel).



Le programme est doté d'une enveloppe de 2 millions d'euros (1,3 milliard de FCfa environ) engagés par la partie européenne. Il vise à accompagner 30 Petites et moyennes entreprises (Pme). Ces 30 Pme ont été sélectionnées sur 1192 dossiers de candidatures.



Les différentes formules de cet appui sont une formation des porteurs de projets aux outils de financement, une assistance à la structuration, une mise en relation avec des partenaires de financement, un accompagnement post-investissements etc.



L'ambassadeur de la Belgique au Sénégal Hubert Roisin, a expliqué que le projet s'inscrit en droite ligne de l'appui belge et de l'Union européenne à l'axe 1 du Plan Sénégal émergent, qui vise la transformation structurelle de l'économie en mettant l'accent sur la création de richesses et d'emplois.



L'ambassadrice de l'Union européenne à Dakar, Irène Mingasson, indique que « Activ' Invest » est une opportunité de promouvoir le développement des Pme, confrontées à l'équation du financement.



Alioune Ndiaye, Secrétaire général du ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération, a positivement apprécié la contribution de l'Union européenne dans cet important projet.

Tidiane Diouf



