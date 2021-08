Appui aux chaines de valeurs agricoles : Le Fonsis investit 200 millions de FCFA dans la société Rassoulna

Cet investissement va permettre à Rassoulna d’étendre ses activités en renforçant son parc de machines agricoles et en élargissant son offre de services aux entreprises agricoles de la Vallée.



« L’une des missions du Fonsis consiste à accompagner les Pme en leur consacrant 20% de nos investissements. C’est dans ce sens que nous avons mis en place plusieurs fonds dédiés à ces Pme, dont le Fonds Pme Agri qui a pour partenaire technique la Saed. L’objectif de ce fonds est de contribuer au développement de la chaîne de valeur riz en intervenant dans l’amont et dans l’aval de la production », a déclaré le directeur exécutif en charge des investissement du Fonsis, Babacar Gning.



«Le Fonsis a reconnu en M. Ba un entrepreneur qui démontre au quotidien que l’agriculture est un secteur performant et résilient. Avec Rassoulna, nous pourrons ensemble contribuer à renforcer l’écosystème agricole et la synergie entre les acteurs de la chaîne du riz, favoriser la création de nouveaux emplois», a ajouté M. Gning.



«Rassoulna couvre l’ensemble de la chaîne de valeur agricole depuis les services d’aménagement du sol, de labour et de récolte mécanisée, aux activités de production et de transformation. Mes années d’expérience dans l’agriculture ont montré que la capacité d’investissement est capitale ; c’est pour cette raison que je suis heureux de concrétiser ce partenariat avec le FONSIS. Rassoulna va, ainsi, renforcer son niveau de production, diversifier ses services et renforcer la qualité de ses prestations», a déclaré Hamouda Niama Bâ, promoteur de Rassoulna. Le directeur général de la Saed, Aboubacry Sow après avoir salué la pertinence de ce financement, a rappelé l’importance de l’expertise technique dans le succès des projets agricoles. «La Saed est le partenaire technique pour le développement de l’agriculture dans la Vallée, c’est donc naturellement que nous avons accepté d’être le partenaire du Fonsis dans le cadre du Fonds Pme Agri. Cette collaboration entre deux entités de l’Etat, l’une technique et l’autre financière, permet de répondre aux besoins des acteurs et contribue au développement d’un secteur privé fort», a-t-il dit.



Le maire de Ronkh, Amadou Tidiane Ndiaye se félicite de l’implantation de Rassoulna dans sa commune et «invite les Sénégalais à développer une agriculture moderne, créatrice de valeur et génératrice d’emplois».

Adou FAYE





