Appui aux domaines prioritaires de la santé pour cinq régions : L’Usaid dégaine 30 milliards 30 milliards de francs Cfa : c’est la somme dégagée par l’Usaid à travers son projet «Owod», pour appuyer les domaines prioritaires en matière de santé. Il s’agit de la santé maternelle, néonatale, infantile et de l’adolescent (Srmna), le paludisme, la nutrition, la planification familiale, la Couverture maladie universelle (Cmu), le Covid-19 et le Wash (eau, hygiène, assainissement).

Le projet qui couvre les districts et régions médicales de Diourbel, Kédougou, Kolda, Tambacounda et Sédhiou, veut soutenir les efforts du Sénégal dans la mise en œuvre de plans de santé complets.



«C’est un important projet de santé que l’Usaid vient de financer pour le ministère de la Santé.Il va nous permettre d’atteindre la Couverture sanitaire universelle, parce que où que l’on puisse être et quel que soit son statut, les Sénégalais doivent accéder aux services de santé, se soigner sans aucun risque et aucune entrave financière», note Dr Marie Sarr Diouf, conseiller technique n°1 du ministre de la Santé et de l’action sociale.



Pour dire simplement que «Owod», le plus grand projet bilatéral et quinquennal du bureau Santé de l’Usaid/Sénégal, vise surtout «à améliorer l’accès à un service de santé de qualité, le renforcement du système de santé et la capacitation des prestataires».



Egalement, il inclut une approche participative avec les organisations communautaires de base, les élus, la Société civile et les comités de santé, selon Dr Marie Sarr Diouf qui présidait, à Thiès, une signature de contrat entre le projet et les bénéficiaires. «Les renforcements de capacité sur le financement direct sont prévus, en plus de la mise en place d’un dispositif de gouvernance qui va veiller à une très bonne utilisation des ressources du projet», enchaîne-t-elle.



En effet, une partie de l’enveloppe sera distribuée sous forme de subventions aux districts et régions médicales ciblés, pour exécuter des actions déjà identifiées et planifiées de façon inclusive. Le projet comporte aussi un volet subventions d’innovations qui permet aux circonscriptions ciblées de bénéficier de financements pour dérouler des activités innovantes porteuses d’impacts.



A signaler que le projet Usaid/Owod va être exécuté pendant cinq ans, avec l’ambition de faire passer trois des cinq régions à l’assistance directe du mécanisme de financement Gouvernement à gouvernement (G2g).

