Appui aux groupes vulnérables: L’Italie offre un milliard de francs Cfa dans le cadre du Parem Le ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott, et Giovanni Umberto De Vito, Ambassadeur d’Italie au Sénégal, ont procédé, le mardi 17 novembre 2020, à la signature d’une convention de financement, sous forme de don, relative au Projet d’appui à la résilience des ménages et groupes vulnérables contre la Covid-19, «Parem».

Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Novembre 2020 à 08:28 | | 0 commentaire(s)|

La cérémonie a eu lieu à la salle de conférence du 12e étage de la Direction générale de la planification et des politiques économiques (Dgppe), d’après le quotidien « Tribune » . La cellule de communication du ministère renseigne que le financement concerné porte sur une enveloppe financière globale de 1.500.000 euros, soit environ 984.000.000 FCfa.



Le Parem est destiné à soutenir le Plan de relance économique et social à travers le renforcement de la résilience des familles pauvres et des groupes vulnérables. Son objectif global est de contribuer à la mise en œuvre et au suivi du Plan national de riposte du Sénégal contre la COVID-19, à travers le renforcement de la résilience des familles pauvres et des groupes vulnérables (femmes, handicapés et enfants de la rue).



Le Parem a comme cibles principales, les ménages pauvres et les groupes vulnérables (personnes en situation de handicap, ménages du Programme national de bourse de sécurité familiale et ménages), notamment les personnes impactées par la COVID-19, dont les jeunes et les femmes entrepreneurs du secteur informel ; soit environ 25.000 ménages inscrits dans le Rnu et TPE du secteur informel (femmes et jeunes) et répartis dans les zones d’intervention.



D’une durée d’une année, le Parem aura comme zones d’intervention les régions suivantes : Dakar, Thiès, Louga, Saint-Louis, Ziguinchor et Kolda.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos